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BDT’den Çin’e yeni ve yüksek fiyatlı pik demir satışı oldu, piyasa netlik bekliyor

Global bir tüccar tarafından Çinli bir müşteriye yapılan BDT çıkışlı pik demir satışının ardından, piyasada bir bağlantı daha duyuldu.

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