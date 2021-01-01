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BDT çıkışlı yeni bağlantı küresel pik demir piyasasındaki beklentileri daha da kötüleştirdi

Küresel pik demir piyasasındaki beklentiler, BDT’den Türkiye’ye yapılan en son pik demir bağlantısıyla birlikte daha da kötüye gitti.

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