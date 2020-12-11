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Bazı üreticiler gemi hurdası alım fiyatlarını artırdı

Bugün itibarıyla İzmir’de faaliyet gösteren üreticilerin bir kısmı gemi hurdası alım fiyatlarını 10-20$/mt artırdı.

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