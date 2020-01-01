﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını artırdı

Düne kıyasla Türk üreticilerin bir bölümü hurda alım fiyatlarını kaliteye bağlı olarak 50-100 TL/mt veya 6-13$/mt artırdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.