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< Hurda ve Hammadde

Bazı Türk üreticiler gemi hurdası alış fiyatlarını artırdı

31 Ağustos tarihinden bu yana, iki Türk üretici gemi hurdası alış fiyatını 3-5$/mt artırırken, diğer üreticiler fiyatlarını sabit tuttu.

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