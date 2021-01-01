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< Hurda ve Hammadde

Bazı Türk üreticiler gemi hurdası alım fiyatlarını düşürdü

SteelOrbis’in 6 Aralık tarihinde yayımladığı rapordan bu yana, İzmir’de bulunan iki üretici gemi hurdası alım fiyatlarını ...

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