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Bangladeş’te konteyner bazlı hurda fiyatları daha da yükseldi, dökme hurda teklifleri 400$/mt’un üzerinde

Bangladeş’te ithal hurda arzındaki sıkıntı fiyatların geçtiğimiz haftaya oranla yükselmesine yol açtı.

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