﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları talep yüksek olmasa da 500$/mt CFR’ı aştı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Bangladeş’te ithal hurda fiyatları artmaya devam ederken, henüz zirve seviyeye ulaşmadı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.