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Bangladeş’te ithal hurda fiyatları alıcıların direncine rağmen istikrarlı bir şekilde artıyor

Bangladeş’te konteyner bazlı ithal hurda fiyatları, alımlarda çok aktif olmayan müşterilerin direncine rağmen gözle görülür biçimde yükseldi.

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