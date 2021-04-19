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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te hurda talebi azaldı, beklentiler aşağı yönlü

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Bangladeş’te ithal hurda fiyatlarında ufak değişiklikler gözlendi.

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