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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te hurda fiyatları talep ve konteyner sıkıntısı nedeniyle daha da arttı

Küresel piyasalarda son zamanlarda görülen konteyner sıkıntısı Bangladeş’e verilen hurda tekliflerinin daha da artmasına yol açtı.

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