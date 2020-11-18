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Bangladeş’te dökme ve konteyner bazlı hurda fiyatları yeni bağlantılarla yükseldi

Bangladeş’te geçtiğimiz haftadan bu yana ithal hurda fiyatlarında belirgin bir artış görüldü

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