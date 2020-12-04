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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te değirmen hurdası fiyatları kısıtlı arz nedeniyle 400$/mt CFR’ı aştı

Bangladeş’te konteyner bazlı ithal hurda fiyatları, piyasada talep açısından büyük sorunlar yaşanmaya devam ettiği için yükseldi.

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