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< Hurda ve Hammadde

Bangladeşli alıcılar konteyner bazlı hurda fiyatlarındaki artışı kabul etti

Bangladeş’te ithal konteyner bazlı hurda talebi bu haftanın sonunda iyileşti ve bağlantılar yüksek fiyatlardan gerçekleştirildi.

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