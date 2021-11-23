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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’in yaptığı son dökme hurda bağlantılarında fiyatlar düştü

Küresel hurda piyasalarında meydana gelen gelişmeler doğrultusunda, Bangladeş’e verilen hurda teklifleri revize edildi.

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