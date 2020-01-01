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Bangladeş yeniden ABD ve Avustralya’dan dökme hurda ithal etmeye başladı

Bangladeşli müşteriler uzun bir aranın ardından yeniden dökme hurda bağlantıları yapmaya başladı.

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