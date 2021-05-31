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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş ithal hurda piyasasındaki olumsuz görünüm satışlara yansıdı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Bangladeş ithal hurda piyasasındaki görünüm önemli oranda zayıfladı.

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