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Bangladeş ithal hurda piyasasında talep yavaşladı, fiyatlar düştü

Bangladeş’teki müşteriler, ihtiyaç duydukları miktarları zaten satın aldıkları ve gelecekte daha düşük fiyatlar bekledikleri ...

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