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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş ithal hurda piyasası durgun, fiyatlar yüksek seviyelerde yer almaya devam ediyor

10 Ağustos tarihine kadar uzatılan tam karantina uygulamasıyla birlikte Bangladeş ithal hurda piyasası durgunlaştı.

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