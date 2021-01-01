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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş hurda piyasası karantina kısıtlamaları ve muson sezonu nedeniyle durgun

Bangladeş hurda piyasasındaki ticari hareketlilik, karantina kısıtlamaları ve yağışlı havalar nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi.

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