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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş dökme hurda alımlarına yeniden başladı, kontenyer bazlı hurdaya ilgi azaldı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Bangladeş’te iki yeni dökme hurda bağlantısı yapılırken, fiyatlar hafifçe arttı.

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