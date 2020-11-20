﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Bangladeş 10$/mt yüksek fiyatlardan hurda ithal etti, fiyatlar daha da artabilir

Bangladeş’te ithal hurda fiyatlarındaki artış bu hafta da devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.