﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Baltık merkezli Rus hurda ihracatçıları fiyatlarını daha da yükseltti

Baltık Bölgesi’nde A3 hurda alım fiyatları, ihracatçıların yurt dışına yollayacakları tonajları toplamaya çalışması nedeniyle yükselmeye devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.