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< Hurda ve Hammadde

Baltık menşeli birinci kalite hurda fiyatları biraz daha arttı

SteelOrbis’in bu sabah daha erken saatlerde duyurduğu iki Baltık bağlantısının ardından aynı bölgeden üçüncü bir alım bilgisi ...

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