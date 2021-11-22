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< Hurda ve Hammadde

Az sayıda Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını lira bazında artırdı

SteelOrbis’in 19 Kasım günü yayınladığı raporundan bu yana bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını 250-500 TL/mt ...

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