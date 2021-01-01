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Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları son bağlantıda 430$/mt FOB’a yükseldi

Koklaşabilir taş kömürü ihracatçıları, küresel piyasalardaki arz sıkıntısından fayda sağlamaya devam etti.

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