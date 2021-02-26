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Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları düşerken, Çin’de ithal fiyatlar yüksek seviyelerde seyretti

26 Şubat tarihinde sona eren haftada, Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları keskin bir şekilde düştü.

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