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Avrupa’da ferrokrom gösterge fiyatları 2021 yılının birinci çeyreği için 1,175$/Ib seviyesine çıktı

Güney Afrika’da Glencore’un ortak girişimi ile ferrokrom tesisi işleten Güney Afrika merkezli Merafe Resources, 2021 yılının ...

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