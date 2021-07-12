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< Hurda ve Hammadde

Avrupa menşeli hurda fiyatları Almanya çıkışlı bağlantılarla düştü

Bugün, 12 Haziran tarihinde, geçtiğimiz haftanın sonunda tamamlanan Almanya çıkışlı bir hurda bağlantısı piyasaya duyuruldu.

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