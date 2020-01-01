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< Hurda ve Hammadde

Avrupa çıkışlı bağlantı Türkiye’de hurda fiyatlarını 380$/mt CFR’ın üzerine çekti

Avrupa çıkışlı gerçekleştirildiği duyulan bağlantıyla Türkiye’nin bölgeden aldığı hurda için fiyatlar yeniden sert biçimde yükseldi.

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