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< Hurda ve Hammadde

Asya’da ithal hurda fiyatları düşmeye başladı

Bu hafta Güney Kore, Vietnam ve Tayvan gibi Asya’daki başlıca ithal hurda pazarlarında fiyatlar azalmaya başladı.

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