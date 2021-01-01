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< Hurda ve Hammadde

Arza yönelik endişeler nedeniyle Çin’de Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları yükselişe geçti

31 Aralık tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal kömür fiyatlarının baskı altında kalmaya devam ettiği öğrenildi.

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