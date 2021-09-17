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< Hurda ve Hammadde

Arz daralması nedeniyle Tayvan’da ithal hurda fiyatları daha da arttı

Tayvan’da ithal hurda fiyatları ABD’den gelen arzın sınırlı kalması nedeniyle artmaya devam ederken, Japonya çıkışlı hurda teklifleri daha da yükseldi

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