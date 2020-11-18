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< Hurda ve Hammadde

Almanya ve Polonya’da yerel hurda fiyatları yatay seyretti

Almanya’da Ekim ayı yerel hurda fiyatları bazı kaliteler için aşağı bazıları için yukarı yönlü olmak üzere çok ufak değişimler kaydetti.

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