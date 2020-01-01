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< Hurda ve Hammadde

Almanya ve Polonya’da yerel hurda fiyatları birbirinden farklı seyirler izledi

SteelOrbis son iki hafta içerisinde Almanya yerel hurda piyasasındaki fiyatların yükseldiğini gözlemliyor.

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