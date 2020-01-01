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< Hurda ve Hammadde

Almanya ve Polonya yerel hurda piyasaları en az 30€/mt arttı, görünüm olumlu

Almanya’da yerel hurda fiyatlarındaki artış ilk beklentileri aştı ve ortalama 30€/mt’a erişti.

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