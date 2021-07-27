﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Almanya ve Polonya hurda piyasalarında fiyatlar düşüşte

Almanya ve Polonya yerel hurda piyasasında fiyatlar Temmuz ayında küçük artışlar gösterdi ve beklentileri karşıladı. ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.