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Almanya ve Polonya hurda piyasaları aylık bazda düşüş kaydetti

Şubat ayı alımları esnasında Almanya ve Polonya yerel hurda piyasalarında fiyatlar geriledi.

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