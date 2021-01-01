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< Hurda ve Hammadde

ABD’ye yapılan son Brezilya çıkışlı pik demir bağlantısında fiyatlar düştü

Brezilya’dan ABD’ye yapılan pik demir bağlantısıyla birlikte Brezilya pik demir ihracat piyasasındaki uzun süreli durgunluk sona erdi.

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