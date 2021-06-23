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< Hurda ve Hammadde

ABD’den Bangladeş’e yapılan yeni dökme hurda satışında fiyat değişmedi, müşteriler baskı uyguluyor

Bangladeşli müşteriler, nispeten uzun bir aranın ardından dökme hurda bağlantılarına yeniden başladı.

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