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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının sertçe düşmesi bekleniyor, piyasada henüz netleşmedi

5 Ocak tarihinde yayınlanan SteelOrbis raporunda, David Joseph’in piyasayı değirmen hurdası için 71$/mt ve diğer kaliteler için ...

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