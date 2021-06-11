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< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasasındakiler Temmuz ayı fiyat tahminleri için bekle-gör tutumu sergiliyor

ABD’de Haziran ayı hurda fiyatları sertçe artmış olsa da, piyasa kaynakları henüz Temmuz ayına yönelik fiyat öngörüsü yapmaya hazır değil.

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