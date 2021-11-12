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< Hurda ve Hammadde

ABD çıkışlı hurda Türkiye’ye 500$/mt CFR’dan satıldı

Türk üreticiler, bugün piyasada açıklanan yeni ABD çıkışlı hurda bağlantısında da görüldüğü üzere, fiyatların yatay seyrettiği ...

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