﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

ABD çıkışlı hurda fiyatları gücünü korudu, diğer bölgelerde hafif düşüşler mevcut

15 Kasım itibarıyla piyasada, çoğunlukla geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen birkaç deep sea hurda bağlantısı duyuldu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.