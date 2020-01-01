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2020 yılı Türkiye ithal hurda piyasası açısından tahmini güç sürprizlerle geçti

2019 yılı sonunda kış sezonuna stokla girmek isteyen üreticilerden gelen taleple birinci kalite hurda fiyatları 2020 yılının ...

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