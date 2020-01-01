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Türkiye’de yüksek talep kaynaklı boru fiyatlarındaki artışı destekledi

Talebin yeterli olması ve sıcak sac fiyatlarının artması, Türkiye’de kaynaklı boru fiyatlarını destekledi ve fiyatlar 10$/mt yükseldi.

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