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< Boru

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları zayıf talep sonucu düştü

Türkiye kaynaklı boru piyasasında fiyatlar talebin zayıf olması ve sıcak sac piyasasına ilişkin farklı beklentiler oluşması sonucu geriledi.

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