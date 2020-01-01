﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Boru

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları yatay seyretti, talep normal seviyede

Geçtiğimiz haftada Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında talep normal seviyelerde kalırken, fiyatlar da haftalık bazda yatay seyretti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.