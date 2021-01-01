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< Boru

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları düştü

Azalan talep, düşen yassı mamul fiyatları ve yüksek stok seviyeleri Türkiye’de yerel kaynaklı boru fiyatlarının ciddi anlamda ...

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