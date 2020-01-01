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Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları daha da düştü

Türkiye’de iç piyasaya verilen kaynaklı boru fiyatları 20$/mt düşerek Mart üretimli olmak üzere 780-810$/mt fabrika çıkışı aralığına geriledi.

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